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Появилось видео прибытия Трампа в аэропорт в Нью-Джерси после покушения

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На опубликованных кадрах экс-президент поприветствовал журналистов.

Замглавы по связям с общественностью кандидата в президенты США Дональда Трампа Марго Мартин опубликовала видео прибытия экс-главы Белого дома в аэропорт в Нью-Джерси после покушения.

На опубликованных кадрах Трамп поприветствовал журналистов. Он был в окружении охраны. Мартин написала, что бывший американский лидер "никогда не перестанет бороться за Америку", а также назвала его сильным и стойким. Это первое появление Трампа после того, как на него было совершено покушение в Пенсильвании во время митинга перед своими сторонниками.

Ранее мы сообщали, что на Дональда Трампа совершили покушение.

Видео: X / Margo Martin

Теги: дональд трамп, нью-джерси, покушение, сша, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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