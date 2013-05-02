Появилось видео прибытия Трампа в аэропорт в Нью-Джерси после покушения

На опубликованных кадрах экс-президент поприветствовал журналистов.

Замглавы по связям с общественностью кандидата в президенты США Дональда Трампа Марго Мартин опубликовала видео прибытия экс-главы Белого дома в аэропорт в Нью-Джерси после покушения.

На опубликованных кадрах Трамп поприветствовал журналистов. Он был в окружении охраны. Мартин написала, что бывший американский лидер "никогда не перестанет бороться за Америку", а также назвала его сильным и стойким. Это первое появление Трампа после того, как на него было совершено покушение в Пенсильвании во время митинга перед своими сторонниками.

Ранее мы сообщали, что на Дональда Трампа совершили покушение.

Видео: X / Margo Martin