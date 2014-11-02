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На Дональда Трампа совершили покушение

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У экс-президента США было окровавлено ухо.

На бывшего президента США Дональда Трампа совершили покушение. Инцидент произошел во время его выступления перед сторонниками в Пенсильвании.

Экс-глава Белого дома проводил мероприятие в городе Батлере. Его выступление было прервано через несколько минут, когда внезапно раздались выстрелы. Трамп присел за трибуну, где его окружили телохранители. Спустя время политика вывели со сцены. Отмечается, что у него было окровавлено ухо.

Трампа обследовали в одной из больниц Пенсильвании, после чего выписали из медучреждения. Правоохранительные органы США расследуют стрельбу на митинге. По данным СМИ, на месте происшествия обнаружили винтовку типа AR. Стрелком оказался 20-летний мужчина.

Ранее Трамп заявил, что Байден выйдет из предвыборной гонки.

Видео: YouTube / 11Alive

Теги: дональд трамп, покушение, сша, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

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