Трамп считает, что Байден выйдет из предвыборной гонки

Экс-глава США не исключил смену кандидата на пост президента США от демократов.

Кандидат от Республиканской партии и бывший американский президент Дональд Трамп полагает, что после неудачных телевизионных дебатов, состоявшихся 27 июня, действующий глава государства Джо Байден снимет свою кандидатуру, а затем новым кандидатом от Демократической партии страны станет вице-президент Камала Харрис. Соответствующей информацией политик поделился с местными журналистами из издания The Daily Beast.

Он просто вышел из гонки, вы же видите, что он выходит из нее. Я выкинул его из гонки, а это значит, что теперь у нас Камала. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп добавил, что ему будет проще конкурировать с Камалой Харрис, так как он считает считает "жалкой". республиканец также охарактеризовал действующего американского лидера как "разбитую кучу хлама".

Трамп: США необязательно быть врагами с Россией, Китаем и КНДР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США