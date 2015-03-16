Трамп: США необязательно быть врагами с Россией, Китаем и КНДР

По его словам, этого не произойдет, если во глава Белого дома будет стоять "разумный президент".

США необязательно быть врагами с Россией, Китаем и КНДР. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Вирджиния.

По его словам, этого не произойдет, если во глава Белого дома будет стоять "разумный президент". При этом Трамп отметил, что Москва, Пекин и Пьхеньян являются внешними Вашингтона. Также экс-президент выразил уверенность, что при его администрации в прошлом США пользовались уважением других стран.

Ранее Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.

Видео: YouTube / Donald J Trump