  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамп: США необязательно быть врагами с Россией, Китаем и КНДР
Сегодня, 13:53
133
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Трамп: США необязательно быть врагами с Россией, Китаем и КНДР

0 0

По его словам, этого не произойдет, если во глава Белого дома будет стоять "разумный президент".

США необязательно быть врагами с Россией, Китаем и КНДР. Об этом заявил бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Вирджиния.

По его словам, этого не произойдет, если во глава Белого дома будет стоять "разумный президент". При этом Трамп отметил, что Москва, Пекин и Пьхеньян являются внешними Вашингтона. Также экс-президент выразил уверенность, что при его администрации в прошлом США пользовались уважением других стран.

Ранее Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.

Видео: YouTube / Donald J Trump

Теги: дональд трамп, китай, кндр, россия, сша, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии