Бывший президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Филадельфии.
Отмечается, что инаугурация избранного президента США пройдет в январе 2025 года. Сами выборы состоятся в ноябре нынешнего года. Трамп подчеркнул, что еще до своего возвращения в Овальный кабинет урегулирует конфликт между Россией и Украиной. Помимо этого, экс-президент пообещал предотвратить третью мировую войну.
Ранее Трамп прокомментировал слова Байдена о будущем Украины в НАТО.
Фото: YouTube / Donald J Trump
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