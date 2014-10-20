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Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации
Сегодня, 8:45
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Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации

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Отмечается, что инаугурация избранного президента США пройдет в январе 2025 года.

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Филадельфии.

Отмечается, что инаугурация избранного президента США пройдет в январе 2025 года. Сами выборы состоятся в ноябре нынешнего года. Трамп подчеркнул, что еще до своего возвращения в Овальный кабинет урегулирует конфликт между Россией и Украиной. Помимо этого, экс-президент пообещал предотвратить третью мировую войну.

Ранее Трамп прокомментировал слова Байдена о будущем Украины в НАТО.

Фото: YouTube / Donald J Trump

Теги: дональд трамп, конфликт, сша, украина, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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