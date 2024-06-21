Экс-глава США оценил угрозу, которую Вашингтон создал у границ РФ.

Действующий американский президент Джо Байден не прав, когда говорит о будущем Украины в НАТО. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США и кандидат на пост глав государства на ноябрьских выборах 2024 года Дональд Трамп сделал в интервью для местного YouTube-канала All-In Podcast.

Байден все неправильно говорит. И одна из его ошибок, он говорил: "Украина будет в НАТО". Он говорит противоположное тому, что, по-моему, нужно говорить. На месте России вы бы не обрадовались, и это никогда не было бы предметом переговоров. Дональд Трамп, экс-лидер Белого дома

По словам экс-лидера Белого дома, обеспокоенности российского руководства в контексте возможного размещения сил Североатлантического военного альянса у государственных границ понятны. Дональд Трамп добавил, что в том случае, если он снова станет президентом США , то не будет отправлять американские вооруженные силы на Украину. Однако иностранный политик понимает, почему Франция высказывает альтернативную позицию.

Трамп пообещал, что не отправит американских военных для помощи Киеву.

Фото и видео: YouTube / All-In Podcast