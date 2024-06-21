Трамп пообещал, что не отправит американских военных для помощи Киеву

Экс-лидер США считает, что Украина не может быть в НАТО.

Бывший американский президент Дональд Трамп пообещал, что, если он победит на предстоящих выборах в Белый дом, которые состоятся в ноябре 2024 года, то администрация в Вашингтоне никогда не отправит собственных военнослужащих на украинскую территорию. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США сделал в интервью для местного YouTube-канала All-In Podcast. Гость шоу ответил на вопрос о том, может ли он гарантировать избирателям, что военных из США несмотря ни на что не будет в региональном кризисе. Он добавил, что именно разговоры о стремлении киевского режима вступить в Североатлантический военный альянс и привели к началу кризиса. Экс-президент подчеркнул, что Джо Байден говорил много неправильных вещей, в том числе о вступлении Украины в НАТО.

Да, я это гарантирую, я не сделаю этого. В течение 20 лет я слышал, что, если Украина вступит в НАТО, это будет настоящая проблема для России. Я слышал это уже давно и думаю, что именно поэтому начался конфликт. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп заявил, что окончившие колледж в США студенты должны получать грин-карту.

Фото и видео: YouTube / All-In Podcast