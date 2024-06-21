Трамп заявил, что окончившие колледж в США студенты должны получать грин-карту

Экс-глава США оценил значимость студентов для США.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что окончившие высшее учебное заведение на территории США студенты должны автоматически получать вид на жительство. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США сделал в интервью для местного YouTube-канала All-In Podcast.

Ты заканчиваешь колледж, я думаю, ты должен получить автоматически грин-карту как часть диплома, чтобы иметь возможность остаться в этой стране. Дональд Трамп, экс-глава США

Ранее экс-лидер Белого дома, неоднократно обещавший сторонникам устроить самую масштабную за всю историю США депортацию нелегальных мигрантов, упомянул о том, что не имеет ничего против тех иностранцев, которые попали в страну законным образом.

Трамп считает маловероятной войну между США и Китаем.

Фото и видео: YouTube / All-In Podcast

