Трамп заявил, что окончившие колледж в США студенты должны получать грин-карту

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что окончившие высшее учебное заведение на территории США студенты должны автоматически получать вид на жительство. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США сделал в интервью для местного YouTube-канала All-In Podcast.
Ты заканчиваешь колледж, я думаю, ты должен получить автоматически грин-карту как часть диплома, чтобы иметь возможность остаться в этой стране.
Дональд Трамп, экс-глава США
Ранее экс-лидер Белого дома, неоднократно обещавший сторонникам устроить самую масштабную за всю историю США депортацию нелегальных мигрантов, упомянул о том, что не имеет ничего против тех иностранцев, которые попали в страну законным образом.
Трамп считает маловероятной войну между США и Китаем.
Фото и видео: YouTube / All-In Podcast
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