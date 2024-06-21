Трамп считает маловероятной войну между США и Китаем

Экс-глава США оценил политику Вашингтона в отношении Пекина.

Бывший американский президент Дональд Трамп уверен, что война между США и Китаем маловероятна, а отношения между этими государствами не налаживаются из-за неграмотной политики, которую проводит действующий глава Белого дома Джо Байден. Соответствующей информацией политик, член Республиканской партии США сделал в интервью для местного YouTube-канала All-In Podcast. Таким образом гость шоу ответил на вопрос ведущего о вероятности в будущем вооруженного противостояния Вашингтона и Пекином.

Я думаю, это не неизбежно. Я думаю, это маловероятно. Если у вас будет правильный президент, мы сможем жить в мире. Но сейчас у нас нет подходящего президента. Китай не уважает его... Дональд Трамп, экс-глава США

Ранее экс-президент заявил о том, что США превратились в марионетку Китая из-за политики администрации Джо Байдена.

Трамп считает, что Байдена перед дебатами "накачают" какими-то веществами.

Фото и видео: YouTube / All-In Podcast