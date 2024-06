Трамп считает, что Байдена перед дебатами "накачают" какими-то веществами

Экс-глава США напомнил о нахождении наркотиков в западном крыле Белого дома.

Бывший американский президент Дональд Трамп предположил, что в преддверии политических дебатов, которые состоятся 27 июня на площадке телеканала CNN, действующего лидера Белого дома Джо Байдена "накачают" чем-то для того, чтобы член Демократической партии страны смог держаться на публичном мероприятии. Соответствующей информацией член Республиканской партии поделился со сторонниками на мероприятии, выступая в штате Висконсин.

Он будет так накачан. Его собираются накачать. Не знаю, что он употребляет, но он был в пьян в стельку. Дональд Трамп, экс-глава США

Экс-президент США напомнил историю с обнаружением наркотиков в прошлом году в западном крыле Белого дома. Он не исключил, что запрещенные вещества могли принадлежать Джо Байдену. Согласно информации от американских официальных лиц и СМИ, наркотик был обнаружен в июле 2023 года в шкафу проходного помещения. В этом месте сотрудники и посетители администрации оставляли на хранение мобильные устройства. Также в западном крыле здания расположен Овальный кабинет и кабинеты ряда ближайших помощников и советников главы государства.

Трамп назвал администрацию Байдена "фашистским режимом".

Фото и видео: YouTube / The Times and The Sunday Times