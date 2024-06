Трамп назвал администрацию Байдена "фашистским режимом"

Экс-глава США оценил миграционную политику Белого дома.

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал администрацию действующего лидера Белого дома Джо Байдена "фашистским режимом" из-за его миграционной политики. Соответствующей информацией член Республиканской партии поделился со сторонниками на мероприятии, выступая в штате Висконсин.

Амнистия Байдена - это прямая атака на американскую демократию и еще один пример того, как Байден <...> разрушает нашу конституционную систему и заменяет ее коррумпированным и фашистским режимом. Это фашисты. Это плохие люди. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что местная телекомпания CBS со ссылкой на собственные источники сообщила зрителям о том, что американская администрация намерена предоставить легальный статус сотням тысяч нелегальных мигрантов, проживающим на территории США без разрешающих документов. Такая мера коснется беженцев, проживших в США не менее 10 лет, а также состоящих в браке с американскими гражданами. таким людям власти выдадут разрешения на работу, а также гарантируют им защиту от депортации.

Трамп назвал Байдена дураком, комментируя его странности на саммите G7 в Италии.

Фото и видео: YouTube / The Times and The Sunday Times