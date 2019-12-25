В Омской области министр здравоохранения пропал без вести

Он отправился на охоту в лес 7 мая.

В Омской области без вести пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский. Об этом сообщает издание "Коммерческие вести" со ссылкой на пресс-службу УМВД по области.

По данным издания, Мураховский вечером 7 мая отправился с охотничьей базы в деревне Поспелово на квадроцикле в лес – и не вернулся. На его поиски отправились знакомые министра, но они ни к чему не привели. Днем следующего дня о происшествии сообщили в полицию.

В настоящее время поисками Мураховского занимаются сотрудники Росгвардии, волонтеры, а также местные жители. Сообщается, что операция затруднена из-за заболоченности местности. Также в поисках пропавшего министра задействованы вертолеты.

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Фото: ВКонтакте / Инцидент Омск