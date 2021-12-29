В Омской области двое подростков признались в убийстве семьи

Девушка рассказала правоохранителям, что членов ее семьи убил незнакомый мужчина, и составила ложный фоторобот.

В Омской области двое подростков убили семью из трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

22 января в одном из домов в селе Юрьевка были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их десятилетней дочери с ножевыми ранениями. Девочка 14 лет и ее шестилетний брат спаслись, убежав из дома к соседям. Подросток рассказала правоохранителям, что членов ее семьи убил незнакомый мужчина, и составила ложный фоторобот.

В результате проведённых следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что к преступлению причастны 14-летняя дочь погибшей женщины и 17-летний друг дочери. Подозреваемые задержаны. из сообщения СУ СКР по Омской области

По версии следствия, девочка подговорила своего парня убить ее мать и отчима, так как они были против их отношений. Юноша ночью пробрался в дом своей подруги, где убил ножом спящих взрослых и ребенка. Сама же дочь убитых забрала с собой малолетнего брата и отправилась к соседям, рассказав им про нападение.

Позже на допросах молодые люди сознались в содеянном. Следствие намерено избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Сети появилось видео с детьми, которые погасили Вечный огонь на Марсовом поле.

Видео: СУ СКР по Омской области