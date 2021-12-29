В Сети появилось видео с детьми, которые погасили Вечный огонь на Марсовом поле

Малыши играли в снежки и случайно попали в пламя комком.

На Марсовом поле маленькие шалуны затушили Вечный огонь. Об этом полицейским сообщила мать детей. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Как стало известно, 34-летняя женщина призналась, что дети играли около Вечного огня в снежки и случайно попали комком в огонь, в результате чего он погас. Спустя 10 минут сотрудники "Ленгаза" зажгли пламя на мемориале.

Напомним, что Вечный огонь символизирует торжественную память народа о павших героях, борцах за свободу, за честь Родины. 27 января жители Петербурга будут вспоминать День прорыва блокады. В Петропавловской крепости проведут акцию "Блокадный свет". А на на Смоленском лютеранском кладбище открылся мемориал "Памяти погибших детей".

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