В Омске 27-летний мужчина сбил двух человек на "зебре"

В сети появилось видео момента страшного ДТП.

Сегодня в Омске произошло еще одно жуткое ДТП кроме смертельной аварии на мосту, о которой Piter.TV сообщал ранее. На улице Степанца "Мерседес" сбил мужчину и женщину на пешеходном нерегулируемом переходе.

Авария произошла сегодня днем, 1 декабря, на улице Степанца возле магазина "Магнит". На не очень оживленной дороге на нерегулируемом пешеходном переходе "Мерседес" совершил наезд на двух пешеходов, мужчину и женщину. На опубликованных кадрах видео пешеходы подходяn к "зебре", слева автомобиль остановился и они начинают переходить проезжую часть. Дойдя до середины дороги они продолжили спокойно переходить дорогу, но тут на довольно большой скорости на них наехала иномарка. Видимость, как для водителя, так и для пешеходов была хорошей.

Очевидцы происшествия сообщают, что пешеходы были все в крови, но смогли самостоятельно подняться. За рулем иномарки находился 27-летний местный житель.

Видео: ВК, Инцидент Омск