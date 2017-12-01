Появилось новое видео смертельной аварии в Омске

На опубликованных кадрах видно, как "Лада Приора" едет на большой скорости, обгоняя все автомобили, и первые секунды после столкновения.

Piter.TV сегодня сообщал о смертельной аварии в Омске, в которой погибли три человека. Фото и видео последствий аварии опубликованы сегодня утром. Сейчас появилось новое видео смертельной аварии.

Авария произошла на мосту 60 лет ВЛКСМ в 10 часов 15 минут утра по местному времени. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с городским автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту №90. В результате мощного удара отечественная легковушка получила серьезные механические повреждения. Три человека, которые были в авто, скончались на месте трагедии. Их тела пришлось извлекать спасателям с помощью специнструментов. В автобусе пострадали три пассажира. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

На вновь появившихся кадрах видео, которое записал видеорегистратор одного из попутных "Ладе" автомобилей, видно как отечественная легковушка на большой скорости обгоняет все попутные автомобили. К слову сказать, владелец видеорегистратора едет со скоростью 57 километров в час. Сам момент столкновения скрыл автомобиль, но слышится громкий звук удара. Затем видно самые первые секунды после столкновения.

В этом жутком ДТП погибли все пассажиры легковушки, две женщины и мужчина. Их личности устанавливаются. Водитель "Лады" 1963 года рождения доставлен в больницу с тяжелыми травмами. Три пассажира "ПАЗ" обратились за медицинской помощью, их жизням ничего не угрожает.

ГИБДД продолжает выяснять все обстоятельства аварии.

Видео: ВК, Омск Live