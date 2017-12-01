Появились жуткие кадры с места смертельной аварии в Омске

Авария произошла на мосту 60 лет ВЛКСМ в Омске сегодня утром, 1 декабря.

Сегодня утром, 1 декабря, около 10 часов утра по местному времени в Омске на мосту 60 лет ВЛКСМ произошла смертельная авария с участием легковушки и городского автобуса.

По предварительным данным водитель легкового автомобиля "Лада Приора" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с городским автобусом ПАЗ, который следовал по маршруту №90. В результате мощного удара отечественная легковушка получила серьезные механические повреждения. Три человека, которые были в авто, скончались на месте трагедии. Их тела пришлось извлекать спасателям с помощью специнструментов. В автобусе пострадали три пассажира. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: ЧП Омск

Фото: МВД Омск, ЧП Омск