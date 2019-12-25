В ООН заявили об отсутствии улучшения в сфере прав человека в Белоруссии. С соответствующим докладом о положении дел в республике в Женеве выступила верховный комиссар Мишель Бачелет. Профильный специалист считает, что политическая обстановка в Белоруссии с сентября не улучшилась.
Я с сожалением сообщаю, что со времени срочных дебатов по Белоруссии в сентябре улучшения в области прав человека в стране не произошло. Наоборот, в последние недели продолжалось ухудшение, особенно в том, что касается права на мирные собрания
Мишель Бачелет, верховный комиссар по правам человека в ООН
Закон о праве на приобретение оружия в России предложили изменить.
Фото: Pixabay.com
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