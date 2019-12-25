Речь идёт о пожизненном лишении такого права.

Закон о праве на приобретение оружия в России предложили изменить. Предлагается лишать возможности легально покупать оружие тех граждан, которые участвуют в несанкционированных акциях и массовых беспорядках. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, он описал её в письме главе МВД Владимиру Колокольцеву, пишет "360".

Орлов предлагает внести соответствующие изменения в закон "Об оружии". Его инициатива предполагает, что человека, осуждённого по административной статье о беспорядках или уголовной статье о массовых беспорядках, нужно пожизненно лишать права на ношение оружия.

Сейчас россиянина могут лишить права на ношение оружия в том случае, если его два раза за год привлекали к административной ответственности или осудили по статье о массовых беспорядках. При этом после истечения срока наказания или погашения судимости право на получение оружия восстанавливается.

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