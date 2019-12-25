Замглавы МИД прокомментировал проведение альянсом ядерных миссий.

Сергей Рябков призвал НАТО прекратить совместные ядерные миссии. Об этом постоянный представитель России при ООН сообщил на онлайн-конференции "Форт-Росс 2020". По мнению заместителя главы МИД РФ, Североатлантический альянс не должен проводить совместные ядерные миссии, так как этот процесс напрямую нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (статьи 1 и 2).

Многое может быть достигнуто в сфере снижения рисков в ядерной сфере, если НАТО прекратит свою практику так называемых совместных ядерных миссий, которая приводит к тому, что такое оружие может быть размещено на территории неядерных государств-членов альянса, а эти государства могут привлекаться к доставке такого типа оружия Сергей Рябков, замглавы МИД России

Эксперт напомнил, что такие действия со стороны НАТО ведут к дестабилизации мировой обстановки.

Москва не исключает возможности выхода из Договора по открытому небу.

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