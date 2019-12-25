Действия России зависят от того, насколько другие участники договора готовы сотрудничать.

Москва не исключает возможности выхода из Договора по открытому небу. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, пишут "РИА Новости".

По его словам, такой вариант развития событий возможен, если партнёры не будут выполнять обязательства по договору.

Рябков отметил, что действия России в данной ситуации зависят от того, насколько другие участники договора готовы сотрудничать. При этом, подчеркнул дипломат, если Соединённые Штаты решат вернуться в договор, то им придётся сделать это общих основания — что станет для них ухудшением условий.

Ранее мы писали, что Рябков не видит оснований надеяться на исправление отношений с США.

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