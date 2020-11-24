В МИД уверены, что отношения с США не сильно изменятся после прихода к власти в Белый дом нового президента.

Сергей Рябков не видит оснований надеяться на исправление отношений с США. Об этом заместитель внешнеполитического ведомства РФ сообщил на заседании президиума РАН на тему "Россия - США: конфронтация и взаимодействие в глобальном контексте". Чиновник не думает, что Москве следует рассчитывать на динамическое улучшение в отношениях с Вашингтоном после инаугурации нового главы Белого дома.

Инерционность подходов к России, которая заложена и в доктринальные установки США, и в целую серию законодательных актов и иных инициатив, которые выдвигались и прошли через Конгресс, а главное, практически тотальное совпадение взглядов на современную Россию в американском мейнстриме, не оставляют шансов на движение по восходящей траектории, по крайней мере в среднесрочной перспективе Сергей Рябков, замминистра МИД России

Дипломат добавил, что Россия продолжает предпринимать усилия для сохранения шансов на продолжение диалога с США. В частности, речь идет о вопросах контроля над вооружением.

В МИД рассказали о сотрудничестве с Индией и Бразилией по вакцине.

Видео: YouTube / Научная Россия