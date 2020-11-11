В МИД рассказали о сотрудничестве с Индией и Бразилией по вакцине

Сергей Рябков рассказал о совместной работе в рамках пандемии со странами БРИКС.

В российском МИД рассказали о сотрудничестве с Индией и Бразилией по вакцине. Информацией в рамках дискуссионного клуба "Валдай" поделился заместитель министра внешнеполитического ведомства Сергея Рябков. Он выступил на обсуждении по теме "Председательство России в БРИКС в год пандемии COVID-19".

Работа велась как в "пятерочном" формате - коллективно, так мы, разумеется, взаимодействуем со всеми странами, входящими в БРИКС, на двусторонней основе по темам создания вакцин, их регистрации, запуска необходимых объёмов производства и так далее Сергей Рябков, замминистра МИД России

По словам спикера, Москва имеет серьезные договоренности по изготовлению и регистрации препаратов против заражения коронавирусом с иностранными партнерами. Напомним, что в состав БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Рябков оценил ситуацию в сфере стратегической стабильности.

Видео: Youtube/Valdai Club