В МИД рассказали о сотрудничестве с Индией и Бразилией по вакцине

В российском МИД рассказали о сотрудничестве с Индией и Бразилией по вакцине. Информацией в рамках дискуссионного клуба "Валдай" поделился заместитель министра внешнеполитического ведомства Сергея Рябков. Он выступил на обсуждении по теме "Председательство России в БРИКС в год пандемии COVID-19".
Работа велась как в "пятерочном" формате - коллективно, так мы, разумеется, взаимодействуем со всеми странами, входящими в БРИКС, на двусторонней основе по темам создания вакцин, их регистрации, запуска необходимых объёмов производства и так далее
Сергей Рябков, замминистра МИД России
По словам спикера, Москва имеет серьезные договоренности по изготовлению и регистрации препаратов против заражения коронавирусом с иностранными партнерами. Напомним, что в состав БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.
Рябков оценил ситуацию в сфере стратегической стабильности.
Видео: Youtube/Valdai Club
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