В ООН заявили об отсутствии мандата для расследования инцидентов на "Северных потоках"

Стефан Дюжаррик оценил ответственность стран за экологическую утечку.

В Организации объединенных Наций заявили об отсутствии необходимого мандата для расследования инцидентов, которые произошли в акватории Балтийского моря на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт добавил, что утечка на энергетических объектах имеет серьезные последствия для планеты, в том числе и экологические. Таким образом спикер ответил на вопрос корреспондента прокомментировать внесение комитетом Госдумы России по международным делам на рассмотрение нижней палаты парламента проекта обращения к Совету Безопасности ООН о расследовании подрыва "Северных потоков".

Для проведения любого расследования нам необходимо то, чего у нас нет, мандат. Нам потребуется определенный мандат от юридического органа ООН. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Также специалист ответил на вопрос о том, должна ли понести ответственность какая-либо страна в том случае, если будет выявлена ее причастность к диверсии. Дюжаррик сообщил прессе, что на этот счет у него нет информации.. Однако он добавил, что если кто-то делает вещи, которые приводят к негативным последствиям, то должен нести за это ответственность перед обществом.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций