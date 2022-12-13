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Зампостпреда РФ: Россия ждет от Японии транспарентности по сбросу воды с АЭС "Фукусима"

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Дмитрий Чумаков оценил сброс загрязненной воды в мировой океан правительством Токио.

Заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Чумаков рассказал о том, что  Россия ждет от Японии транспарентности по вопросу сброса воды с территории атомной электростанции "Фукусима-1". На заседании Совета Безопасности ООН дипломат призвал коллег из Токио вести необходимый мониторинг радиационной обстановки, а также информировать мировую общественность о проводимой деятельности на АЭС. Японские специалисты должны также принимать меры для минимилизации негативного воздействия на экологическую обстановку и морскую среду в регионе. Такие сведения дипломат предоставил на мероприятии  "Повышение уровня Мирового океана - последствия для международного мира и безопасности".

Отдельно хотели бы присоединиться к китайским коллегам, которые выразили озабоченность в связи с планами Японии по сбросу загрязненной радионуклидами воды, хранящейся на АЭС "Фукусима-1", в океан.

Дмитрий Чумаков,зампостпред РФ в ООН

Эксперт добавил, что япнские власти при принятии собственного решения решили не консультироваться с коллегами из соседних государств. Ранее Постпредство РФ при ООН обвинило Киев в использовании западного оружия для обстрела школ.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: аэф, дмитрий чумаков, мировой океан, сб оон, совет безопасности, фукусима, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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