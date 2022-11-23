В ООН заявили о необходимости тщательного расследования расстрела российских пленных

Фархан Хак оценил нарушение прав человека.

В ООН заявили о необходимости тщательного международного расследования массового расстрела безоружных российских военнопленных украинскими военнослужащими. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак.

Это то, что требует тщательного изучения и расследования… обеспокоены любыми нарушениями прав человека вне зависимости от того, кто их совершает. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Ранее по социальным сетям (18 ноября) распространился ролик, на котором украинские военные расстреливают российских солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле. Глава Совета по правам человека России Валерий Фадеев отметил, что инцидент зафиксирован на территории села Макеевка, находящегося в Луганской народной республике.

Индия осудила в ООН осуществленные КНДР пуски ракет.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций