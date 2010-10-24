Ручира Камбодж рассказала о необходимости действовать в соответствии с резолюциями ООН.

Индия осудила в Совете Безопасности Всемирной организации осуществленные властями КНДР пуски ракет. По версии Нью-Дели и его постоянного представителя в ООН Ручиры Камбодж, Северная Корея нарушила резолюции СБ, так как запуски баллистического оружия могут повлиять на безопасность региона и мировую стабильность.

Индия осуждает недавний пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР. Он последовал за другими пусками баллистических ракет в прошлом месяце, после которых Совет Безопасности провел заседание. Ручира Камбодж, постпред Индии в ООН

Напомним, что Вооруженные силы КНДР 18 ноября осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Боеголовке удалось пролететь в длину порядка одного километра, а в высоту - более шести километров. Объект приземлился в 200 километрах западнее японского острова Хоккайдо (в исключительной экономической зоне Японии).

В ООН заявили, что не могут определить ответственных за атаки в районе Запорожской АЭС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций