В ООН заявили, что не могут определить ответственных за атаки в районе Запорожской АЭС

Фархан Хак оценил обстановку в регионе ЗАЭС.

В ООН заявили, что не могут определить ответственных за ракетные атаки в районе Запорожской атомной электростанции. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга поделился заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак. Чиновник отметил, что Всемирная организация не располагает возможностями по указанию на виновных лиц за инциденты в регионе. Эксперт добавил, что специалисты разделяют озабоченность мирового сообщества и главы МАТАГЭ Рафаэля Гросси по обстановке на ЗАЭС. В ООН присоединяются к Гросси в его призыве к сторонам конфликта завершить обстрел вокруг территории, на которой располагается режимный объект.

У нас нет возможности определить, кто совершил эти обстрелы. Мы бы хотели, чтобы эти атаки прекратились. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что российское министерство по обороне сообщило о том, что Вооруженные силы Украины после двухмесячного перерыва возобновили обстрелы ЗАЭС. За 19-20 ноября противник выпустил по объекту не менее 25 снарядов. один из них попал в крышу специального корпуса № 2, в котором хранится ядерное топливо. Стрелявшие были подавлены ответным огнем. Радиационный фон на участке остается в норме.

Генсек ООН призывал все стороны к сдержанности в связи с операцией Турции.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций