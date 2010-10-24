Генсек ООН призывал все стороны к сдержанности в связи с операцией Турции

Генеральный секретарь ООН призывал все стороны к сдержанности, а также прекращению эскалации конфликта в связи с проведением Турции воздушной операции в регионе северного Ирака и Сирии. Соответствующей информацией с журналистами на брифинге поделился заместитель официального представителя генсека Всемирной организации Антониу Гутерриша.
Мы призываем всех уважать международное право, в том числе международное гуманитарное право. Мы хотим, чтобы все атаки прекратились, и призываем все стороны к сдержанности.
Фархак Хак, зампресс-секретаря генсека ООН
Напомним, что Вооруженные силы Турции провели в ночь на 20 ноября воздушную операцию "Коготь-меч". В результате данной миссии военными было уничтожено 89 целей. В министерстве по обопоне уточнили, что воздушные удары наносились по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), а также местных формирований сирийских курдов.
В Херсон прибыл второй конвой с гуманитарной помощью от ООН.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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