В Херсон прибыл второй конвой с гуманитарной помощью от ООН

Фархан Хак сообщил о второй доставке гуманитарных грузов в город.

В город Херсон прибыл второй конвой с гуманитарной помощью от ООН. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга поделился заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Наши коллеги успешно провели новый конвой с помощью от различных агентств ООН для жителей Херсона в дополнение к тем продуктам и материалам, которые были доставлены. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что еще 14 ноября в Херсон была доставлена помощь от Международной организации по миграции, ЮНИСЕФ, Всемирной организации здравоохранения, Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Всемирной продовольственной программы (ВПП).

Зампостпреда России в ООН: КНДР ракетными испытаниями закономерно реагирует на учения США.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций