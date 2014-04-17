Зампостпреда России в ООН: КНДР ракетными испытаниями закономерно реагирует на учения США

Анна Евстигнеева объяснила, чем вызвано нагнетание регионального конфликта.

Заместитель российского постоянного представителя в ООН Анна Евстигнеева рассказала о том, что власти КНДР своими ракетными испытаниями в регионе закономерно реагирует на военные маневры американской стороны и их международных союзников. Соответствующее заявление дипломат сделала на заседании Совета Безопасности, которое прошло в Нью-Йорке 21 ноября. Эксперт подчеркнула, что США организовывают в регионе широкомасштабные учения, на что Северная Корея отвечает, а уже затем члены СБ Всемирной организации "встречаемся здесь, чтобы все обсудить".

Россия выступает против любой военной активности, которая ставит под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии. Однако мы вновь становимся заложниками порочного круга, который хорошо известен нам в контексте данной проблематики. Анна Евстигнеева, зампостпреда РФ в ООН

По мнению Евстигнеевой, подобная западная логика страдает из-за того, что с каждым новым витком конфликта позиции сторон и их действия становятся все более вызывающими и опасными ждя международного сообщества, обеспечения мира, стабильности и безопасности. Россия уверена в том, что Вашингтон хочет принудительно заставить Пхеньян к одностороннему разоружению с помощью внешнего давления и санкций.

США обвинили Россию и Китай в блокировании реакции СБ ООН на испытания КНДР.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций