В Петербурге пресекли незаконный вывод не менее 57 млн рублей за рубеж

Полицейские пресекли финансовые махинации с участием компаний-нерезидентов и поддельных документов.

В Санкт-Петербурге сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли незаконный перевод не менее 57 млн рублей за пределы страны. Финансовые операции осуществлялись в валюте через расчетный счет частной компании на счета зарубежных организаций с использованием фиктивных документов.

По данным регионального управления МВД, по подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны три человека. Еще двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В числе задержанных — 39-летняя жительница города Мурино, исполнявшая обязанности руководителя компании, от имени которой осуществлялись переводы. Она принимала участие в подготовке фиктивной документации.

Ее пособником выступал 40-летний сотрудник организации, занимавшийся подбором лиц, готовых воспользоваться услугами по выводу капитала за границу. Роль директора иностранной фирмы, на счета которой поступали средства, исполнял 36-летний мужчина. Также установлены еще две женщины, причастные к схеме: бухгалтер 40 лет и 24-летняя гражданка, зарегистрированная в качестве номинального руководителя одной из фирм, использовавшихся для реализации схемы. Возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (перевод денежных средств за рубеж с применением фиктивных сведений).

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Фото: Piter.TV