Шторм повредил футбольное поле во дворе жилого комплекса в Петербурге

В ЖК «Уткина заводь» стихия повредила футбольное покрытие, а также угрожает разрушить ограждение поля.

В результате сильного ветра в Невском районе Санкт-Петербурга было повреждено покрытие футбольного поля, расположенного во дворе жилого комплекса "Уткина заводь" на Русановской улице. По данным очевидцев, стихия частично подняла искусственное покрытие с площадки, угрожая также разрушением ограждающей сетки.

Согласно информации метеорологов, 4 июля в городе наблюдаются порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Упавшие деревья нанесли ущерб автомобилям, пострадали по меньшей мере две женщины. Городские службы призвали жителей отказаться от прогулок в парках, садах и на других открытых территориях. Об этом сообщает КП-Санкт-Петербург.

Синоптики объявили в городе "желтый" уровень погодной опасности, который сохранится до ночи 5 июля. После этого ожидается стабилизация погодных условий и снижение уровня воды.

Ранее сообщалось, что в пятницу в Ленобласти пройдут дожди и усилится ветер.

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