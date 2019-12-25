Почти треть смертей из-за коронавируса связана с ограничениями, введенными международным сообществом.

В ООН заявили о необходимости отмены санкций против Венесуэлы. Об этом в рамках заседания по правам человека 45-ой сессии Совета Безопасности рассказала Верховный комиссар. Мишель Бачелет считает, что снятие ограничений с Каракаса поможет стране в ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции.

Я бы хотела повторить свой призыв о снятии экономических санкций, чтобы облегчить предоставление ресурсов во время пандемии Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по правам человека

Согласно статистике ООН, созданной "профессиональными ассоциациями", 33% случаев смерти от COVID-19 в Венесуэле вызваны гибелью медицинских работников. то происходит из-за нехватки оборудования для обеспечения безопасности врачей, а также отсутствия воды в больницах.

Чиновница считает, что новые санкции США на экспорт дизельного топлива усугубят критическую нехватку бензина в стране и помешает распределению гуманитарной помощи.

Поклонская обратилась в ООН по вопросу водной блокады Крыма.

Видео: YouTube / El Pitazo