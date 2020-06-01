Она призывает Мишель Бачелет остановить украинские власти.

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская обратилась в ООН по вопросу водной блокады Крыма. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Поклонская направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Парламентарий отметила, что сейчас российский полуостров получает питьевую воду исключительно от русла Днепра по Северо-Крымскому каналу. Киев же, по словам Поклонской, перекрывает этот канал, нарушая базовые права людей. Поклонская призывает ООН и Бачелет остановить украинские власти.

Наталья Поклонская отметила, что перекрытие канала с пресной водой создаёт угрозу для жизни миллионов жителей Крыма. Она подчеркнула, что это может привести у гуманитарной катастрофе.

Ранее мы писали, что на Украине Наталью Поклонскую заподозрили в создании преступной организации в Крыму.

Видео: Youtube/ Дмитрий Гордон