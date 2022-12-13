В ООН заявили о готовности Гутерриша говорить с Путиным после решения МУС

Стефан Дюжаррик оценил постановление Гааги по российскому президенту.

В ООН заявили о готовности генерального секретаря Антониу Гутерриша говорить с российским президентом Владимиром Путиным после решения МУС (Междункродного уголовного суда) об ордере на арест главы РФ. в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке официальный представитель генсека Всемирной организации ответил на вопрос корреспондентов о том, как решение Гааги отразится на контактах с Москвой.

Генеральный секретарь ООН будет говорить с тем, с кем считает нужным, для решения стоящих перед ним вопросов. Я могу говорить только за него (генсека). Международный уголовный суд является независимой структурой. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

СМИ предприняли попытку уточнить, что произойдет в случае прибытия президента РФ Владимира Путина в Нью-Йорк или Женеву. Стефан Дюжаррик заявил, что не будет отвечать на гипотетические вопросы.

Генсек ООН выступает за продолжение и целостность зерновой сделки.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций