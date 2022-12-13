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Генсек ООН выступает за продолжение и целостность зерновой сделки

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Стефан Дюжаррик не рассказал, на какой срок продлено соглашение.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш выступает за продолжение и целостность зерновой сделки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Эксперт ответил на вопрос СМИ о том, на какой срок в результате продлевается черноморская инициатива. Эксперт не стал говорить о том, считают ли в ООН сделку продленной на 60 или же на 120 дней.
 

Сосредоточен на обеспечении.... которое представляет критическую важность для глобальной продовольственной безопасности. В то же время он продолжает усилия по реализации меморандума о взаимопонимании, нацеленного на облегчение торговли российскими удобрениями и продовольствием

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт добавил, что процедура продления черноморской инициативы зафиксирована в исходном тексте международного соглашения между Турцией, Украиной и Россией. Он пояснил, что речь идет о тексте, записанному  "черном по белому". Участники договора несут ответственность за выполнение обязанностей, а сотрудники ООН выступают в качестве свидетелей этого.

Генсек ООН на фоне призывов по РФ и МАГАТЭ обеспокоен исключением стран из организаций.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: зерновая сделка, оон, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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