Генсек ООН на фоне призывов по РФ и МАГАТЭ обеспокоен исключением стран из организаций

Стефан Дюжаррик негативно ценил призыв Польши.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш на фоне призывов по России и МАГАТЭ обеспокоен исключением стран из международных организаций. Таким образом официальный представитель генсека ООН в Нью-Йорке Стефан Дюжаррик в ходе регулярного брифинга с журналистами оценил призыв польских властей лишить Москву прав и привилегий в Международном агентстве по атомной энергии, но сохранить за страной выполнение ее обязанностей.

Очевидно, решать членам МАГАТЭ, как работать организации. Это не мне комментировать. Я напомню, что мы говорили раньше - это обеспокоенность генерального секретаря касательно исключения государств-членов из международных институтов системы ООН. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций