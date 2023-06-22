В ООН заявили, что зерновая сделка в целом преследует гуманитарные цели

Фархан Хак объяснил, что все усилия направлены на продление договоренностей по черноморской инициативе.

Зерновая сделка, несмотря на то, что большинство финансовых транзакций по ней проходят на коммерческой основе, в целом служит гуманитарным целям и поддержанию низкой стоимости на продовольственных рынках. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак. Эксперт ответил на вопрос СМИ о том, готовы ли в ООН к возможному прекращению действия черноморской инициативы. Фархан Хак заметил, что все усилия направлены на то, чтобы продлить существующие международные договоренности об экспорте российского продовольствия и удобрений.

Эти транзакции помогают нам в достижении гуманитарной цели сохранения более низких мировых цен на продовольствие, а именно цен на зерно, что важно для экономической стабильности многих стран по всему миру. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

В ООН сообщили о продолжении работы с РФ и Украиной по продлению зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций