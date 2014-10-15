В ООН сообщили о продолжении работы с РФ и Украиной по продлению зерновой сделки

Фархан Хак оценил слова Сергея Вершинина по черноморской инициативе.

ООН продолжает работу с Россией и Украиной для продолжения функционирования зерновой сделки. Соответствующее заявление во вторник 20 июня на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак. Чиновник прокомментировал прессе высказывания заместителя главы российского министра по иностранным делам Сергея Вершинина о том, что Москва ведет дело к тому, что невыполняемые части черноморской инициативы завершатся 18 июля.

Мы продолжаем работать со сторонами, включая РФ и Украину, для обеспечения того, что мы можем продолжить функционирование черноморской зерновой инициативы и меморандума о понимании об российском продовольствии и удобрениях. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Эксперты намерены продолжить эту работу таким образом, "насколько это возможно". Фархан Хак заметил, что ООН контактирует со странами коллективного Запада по выполнению российской части пакетных договоренностей. В частности, руководитель Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен сотрудничает с национальными правительствами государств Запада, а также с различными частными компаниями для понимания того, что можно сделать для ускорения движения российского экспорта продукции. Чиновник в штаб-квартире в Нью-Йорке напомнил СМИ, что есть такие вещи и рычаги, которые находятся не в распоряжении ООН. Они связаны с озабоченностями предприятий, которые обеспокоены тем, возможно или нет проведение финансовых транзакций. При этом во Всемирной организации ясно дают понять, что экспорт российской сельскохозяйственной продукции не попадает под санкционное давление. Даются пути, по которым экспорт товаров может быть свободно проведен.

В ООН заявили о чрезвычайном положении энергосистемы Украины.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций