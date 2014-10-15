Фархан Хак сообщил о докладе Организации Объединенных Наций и Всемирного банка.

Энергетическая система Украины по-прежнему работает в чрезвычайном режиме при сокращенных и ограниченных запасах прочности и мощности. Возможности по выработке топлива наполовину сократились с прошлого года. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 июня сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН в Нью-Йорке Антониу Гутерриша Фархан Хак. Чиновник привел статистические данные из доклада Программы развития Организации Объединенных Наций и Всемирного банка. Аналитики считают, что энергетическая система Украины остается в чрезвычайно уязвленном состоянии. Доклад был составлен незадолго до событий, произошедших с Каховской гидроэлектростанцией.

Повреждения оцениваются более чем в $10 млрд.... 42 из 94 высоковольтных трансформаторов на территории под контролем правительства повреждены или разрушены из-за ракетных ударов или ударов дронов с начала СВО. Фаран Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Эксперт подтвердил сведения о том, что украинские мощности про производству энергии сократились почти на 50 процентов по сравнению с уровнем, сложившимся до 2022 года. Ситуация в стране усугубляется значительным сокращением маневренных возможностей, включая потерю более 67 процентов мощностей по выработке тепловой энергии.

ООН заявила о критической важности координации США и Китая для решения многих вопросов.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций