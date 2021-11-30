ООН заявила о критической важности координации США и Китая для решения многих вопросов

В ООН приветствует контакты, проводимые между американским государственным секретарем Энтони Блинкеном и представителями китайского руководства. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Такой информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН высказал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак.
Мы, конечно, приветствуем встречу между главами внешнеполитических ведомств США и Китая. Любой диалог между США и Китаем критически важен для улучшения координации по широкому спектру вопросов.
Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН
В ООН в связи с визитом Блинкена в КНР считают, что мир выиграет от диалога США и Китая.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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