ООН заявила о критической важности координации США и Китая для решения многих вопросов

Фархан Хак оценил визит руководителя Госдепа в Пекин.

В ООН приветствует контакты, проводимые между американским государственным секретарем Энтони Блинкеном и представителями китайского руководства. Об этом заявил в понедельник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак. Такой информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН высказал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Мы, конечно, приветствуем встречу между главами внешнеполитических ведомств США и Китая. Любой диалог между США и Китаем критически важен для улучшения координации по широкому спектру вопросов. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

В ООН в связи с визитом Блинкена в КНР считают, что мир выиграет от диалога США и Китая.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций