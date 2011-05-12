В ООН в связи с визитом Блинкена в КНР считают, что мир выиграет от диалога США и Китая

Стефан Дюжаррик призвал США и КНР к диалогу.

Мировое сообщество получит выгоду в случае развития диалога между Пекином и Вашингтоном, особенно по вопросам технологий и климатических изменений. Такое мнение в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 июня сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом эксперт прокомментировал предстоящий рабочий визит американского государственного секретаря Энтони Блинкена в Китай. Мероприятия пройдут с 18 по 19 июня.

Все, что может привести к улучшению сотрудничества, развитию диалога, снижению напряженности между Пекином и Вашингтоном, должно приветствоваться. Мир выиграет от развития диалога. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций