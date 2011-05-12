В ООН прокомментировали заявления Путина о безвозмездной передаче зерна беднейшим странам

Стефан Дюжаррик оценил предложение России по поддержке беднейших стран мира.

Всемирная организация положительно оценивает оказание любой помощи нуждающимся странам. Такое мнение в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке высказал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Чиновник прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что Москва готова отправить беднейшим государствам планеты сельскохозяйственную продукцию на безвозмездной основе.

Мы находимся в постоянном контакте не только со сторонами сделки, но и со всеми, кто извлекает из нее выгоду в любых странах...Очевидно, мы положительно оцениваем любую поддержку, оказываемую тем, кто в ней нуждается. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним,что во вторник 13 июня Владимир Путин на встрече с отечественными военными корреспондентами публично заявил о том, что не исключает прекращение участия России в зерновой сделке. При этом политик подчеркнул, что Москва готова поставить беднейшим странам бесплатно тот объем зерна, который они получали в рамках черноморской инициативы.

Представители ООН и России обсудили ситуацию с исполнением зерновой сделки.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций