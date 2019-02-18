Представители ООН и России обсудили ситуацию с исполнением зерновой сделки

Делегацию от России возглавил Сергей Вершинин.

Делегации России и Всемирной органи зации провели в пятницу 9 июня в Женеве обсуждение по поводу реализации меморандума в рамках подписанного в июле 2022 года в Стамбуле пакета документов о поставках продовольствия и удобрений на глобальный рынок. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Со стороны ООН принимала участие генеральный секретарь Конференции по торговле и развитию Ребека Гринспен, в делегацию Москвы возглавлял заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Вершинин.

Ребека Гринспен сегодня возглавила команду ООН, которая встретилась с высокопоставленными представителями России, в том числе Сергеем Вершининым, на заседании, которое является частью консультаций по выполнению меморандума. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт не стал раскрывать деталей обсуждения, но уточнил, что за последние несколько месяцев был достигнут ощутимый прогресс" в реализации рассчитанного на три года меморандума Россия - ООН. Этот документ предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к международной системе SWIFT, возобновление поставок сельскохозяйственой техники, запчастей и сервисного обслуживания, а также восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

ООН заявила, что не получала официальной информации о подрыве аммиакопровода.

Фото и видео: YouTube / организация Объединенных Наций