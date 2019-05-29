ООН заявила, что не получала официальной информации о подрыве аммиакопровода

Стефан Дюжаррик рассказал о том, что сведения об инциденте вызывают обеспокоенность.

Представители Всемирной организации пока что не получали официальной информации о подрыве аммиакопровода "Тольятти - Одесса" от Совместного координационного центра (СКЦ). Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Чиновник добавил, что сведения в СМИ вызывают обеспокоенность.

Мы видели сообщения, встречные претензии относительно того, что случилось с трубопроводом. Мы не получали никакой официальной информации от СКЦ... Думаю, что любая угроза этому аммиакопроводу, разумеется, является предметом обеспокоенности. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт добавил, что ООН продолжает взаимодействие со сторонами зерновой сделки по вопросу экспорта аммиачных удобрений России по пакетному соглашению. Стефан Дюжаррик напомнил корреспондентам о том, что генсек ясно говорил о важности безопасного возобновления экспорта аммиачных удобрений через украинский морской порт "Южный", а также о важности аммиачных поставок на мировые рынки ради обеспечения продовольственной безопасности в развивающихся государствах планеты.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций