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ООН: расследование разрушения Каховской ГЭС потребует тщательной подготовки

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Стефан Дюжаррик рассказал,что внимание концентрируется на оказании помощи пострадавшему населению.

Расследование Всемирной организации по обстоятельствам разрушения Каховской гидроэлектростанции в том случае, если оно будет инициировано, потребует тщательной подготовки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Корреспонденты задали спикеру вопрос о том, считает ли ООН необходимым сбор информации об инциденте, так как до сих пор нет независимых данных о причинах, которые привели к подрыву плотины.

Миссия по расследованию в этом конкретном контексте требует подробного анализа и подготовки, чтобы оно не было проведено напрасно...

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

редставитель генерального секретаря подчеркнул, что главное внимание в ООН сейчас сконцентрировано на скорейшем оказании гуманитарной помощи людям.

В ООН прокомментировали слова Вершинина об отсутствии перспектив продления зерновой сделки. 

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: каховская гэс, оон, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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