Стефан Дюжаррик рассказал о работе над запуском аммиакопровода.

Всемирная организация продолжает переговоры с Россией и Украиной по продлению зерновой сделки. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в штаб-квартире в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Чиновника попросили отреагировать на слова заместителя российского министра по иностранным делам Сергея Вершинина о том, что в текущий момент Москва не видит перспектив продления черноморской инициативы.

Дискуссии продолжаются. Они продолжаются постоянно с нашими партнерами в рамках Совместного координационного центра, в том числе с Россией и Украиной. Как мы неоднократно говорили, черноморская зерновая инициатива имеет критическое значение для решения проблемы цен на продовольствие в глобальном масштабе, как и меморандум о понимании, подписанный нами с Россией. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт добавил, что не будет напрямую отвечать Сергею Вершинину. Стефан Дюжаррик рассказал о том, что все еще между сторонами ведутся дискуссии относительно возможного запуска трубопровода с аммиаком "Тольятти - Одесса". В ООН не хотят говорить о предварительных условиях по этому проекту. Таким образом чиновник прокомментировал сведения из СМИ о том, что киевский режим выдвигает дополнительные условия России для запуска работы аммиакопровода. Среди таких пунктов называют расширение количества морских портов, участвующих в реализации черноморской инициативы.

ООН заявила, что РФ ограничила действие зерновой сделки до возобновления экспорта аммиака.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций