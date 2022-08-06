ООН заявила, что РФ ограничила действие зерновой сделки до возобновления экспорта аммиака

Стефан Дюжаррик рассказал об уведомлении со стороны России об ограничении регистрации судов.

Россия уведомила Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле об ограничении регистрации судов, направляющихся в морской порт "Южный" в рамках зерновой сделки, до того момента, пока не возобновится экспорт российских аммиачных удобрений. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал официальный представитель генерального секретаря генерального секретаря Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов для порта Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время он не осуществляется. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик отметил, что ООН предпринимает усилия по различным направлениям для решения вопроса с экспортом российских удобрений. В том числе работа идет по линии генерального директора Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеки Гринспен. Однако чиновник не раскрыл прогресс по теме и в чем конкретно заключаются усилия. В ООН рассчитывают на то, что в мире заработает аммиакопровод из Тольятти до Одессы. Пресс-секретарь добавил, что генсек обеспокоен продолжающимся замедлением реализации черноморской инициативы. В прошлом месяце из украинских морских портов вышли только 33 корабля с зерном. Этот показатель в два раза меньше, чем фиксировалось в апреле текущего года. Также в период с 24 мая число команд специалистов, проводящих инспекции судов, сократилось с трех до двух.

ООН заявила, что продолжает контакты по обеспечению экспорта аммиачных удобрений РФ.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций