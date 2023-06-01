ООН заявила, что продолжает контакты по обеспечению экспорта аммиачных удобрений РФ

Стефан Дюжаррик рассказал о продолжении переговоров по реализации пакетного соглашения.

Всемирная организация продолжает осуществлять контакты по обеспечению экспорта российских аммиачных удобрений. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт прокомментировал сведения, предоставленные информационным агентством The Reuters о том, что ООН якобы предложила России, Украине и Турции начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через территорию Украины. Пресс-секретарь заметил, что не может раскрывать подробности дискуссий, которые все еще продолжаются.

Как вы помните, генсек представил сторонам идеи того, как улучшить работу Совместного координационного центра и обеспечить экспорт аммиака, что предусмотрено подписанными договоренностями. Это обсуждение и контакты продолжаются. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Журнвалисты считают, что ООН предполагает участникам черноморской инициативы проведение переговоров о расширении сделки параллельно подготовительным мероприятиям. Ожидается, что обсуждения затронут вопрос включения в соглашение большего числа украинских морских портов, а также других грузов.

Миссия ООН заявила о работе над деэскалацией ситуации в Косове.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций